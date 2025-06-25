Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством»

Правоохранительные органы пресекли попытку захвата власти в Армении. Об этом, со ссылкой на заявление Следственного комитета, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план „криминального олигархического духовенства“ по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти», — заявил он.

В подготовке терактов с целью захвата власти заподозрили лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников.

По данным издания News.am, на данный момент силовики проводят обыски в его доме, а также в квартирах члена Верховного органа партии Игоря Саркисяна, члена комитета в Абовяне Вардана Авакяна, члена комитета в Раздане Арташеса Унаняна и члена комитета в Ноемберяне Вараздата Амиракяна.

Ранее Пашинян заявил, что потеря Нагорного Карабаха стала для Армении историей успеха и помогла найти собственную государственность.