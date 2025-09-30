Американский военный эксперт А. Б. Абрамс представил в Москве на площадке ТАСС книгу «Фабрикация злодеяний и ее последствия. Как фейковые новости формируют мировой порядок». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Диалог Регионы».

По его словам, западные СМИ для борьбы с неугодными странами активно генерируют пропагандистские нарративы и разгоняют их, обвиняя противника в самых чудовищных преступлениях и иногда не гнушаясь даже откровенными подлогами.

«Во время кубинского конфликта были планы фабрикации терактов на территории США и даже взрыва самолетов, чтобы обвинить в этом кубинцев», — рассказал Абрамс.

Всего автор проследил эволюцию фейков на примере 11 крупных конфликтов с Холодной войны и до наших дней. Его коллега, документалист Кристофер Хелали, напомнил, как в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл показывал в ООН пробирку якобы с иракским оружием массового поражения, которое позже, однако, так и не нашли.

«Независимым журналистам очень сложно опровергать такие нарративы. Мы фактически ведем битву, и делаем это без инвестиций, без поддержки политиков», — добавил итальянский фоторепортер Джорджио Бьянки.

В августе временного поверенного Италии в Москве вызывали в МИД из-за многочисленных фейков о России в итальянских СМИ.