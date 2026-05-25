Украина совершила преступный фашистский акт, атаковав беспилотниками учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР. Об этом РИА «Новости» заявил ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али.

«Удар украинских беспилотников по ясно обозначенному студенческому зданию — это преступный фашистский акт. Он подтверждает агрессивную природу режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели», — подчеркнул он.

Журналист исключил версию о случайной атаке. По его словам, нельзя рассматривать как ошибку атаку на образовательное учреждение сразу несколькими беспилотниками. Аль-Хадж Али добавил, что на Ближнем Востоке гражданские объекты также становились целями для атак.

На место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных корреспондентов. Американский журналист Кристофер Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР действиями фашистского и террористического режима. Корреспондент телеканала RT Arabic Саргон Хадая отметил, что украинская атака несколькими БПЛА была заранее спланирована. Он назвал удары по детям массовым убийством и преступлением.

Ранее главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему часть зарубежных журналистов не приехала в Старобельск. По ее словам, они заняли позицию «наша хата с краю», чтобы не видеть последствия действий ВСУ.