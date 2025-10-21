Желающим купить военный билет в Москве закрыли лазейку

Желающим откосить от армии стало невозможно купить военный билет в Москве. По информации Telegram-канала Baza , причина — в новых правилах работы с призывниками в едином пункте призыва на Яблочкова и электронном реестре повесток.

Раньше схему откоса от службы строили на якобы потере личного дела или вычеркивании из списка призывников. После начала работы электронного реестра исключить военнообязанных из базы стало практически невозможно.

Также призывников отправляют на пункт призыва на Яблочкова, где у врачей есть возможность перепроверить диагноз в случае предъявления справки о болезни.

Теперь решалы пытаются найти возможность оформить военный билет через регионы, уговаривая призывников сменить прописку, якобы там договориться гораздо легче.

Ранее стало известно, что популярный рэпер Macan отправится на срочную службу в армии 28 ноября.