Взрывы и стрельба в Екатеринбурге оказались антитеррористической тренировкой

Военные утром 28 декабря провели в Екатеринбурге тренировку по противодействию терроризму. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«По замыслу тренировки дежурной смене поступил сигнал о приближающемся автомобиле с вооруженными людьми, планирующих совершить нападение на военные объекты. Незамедлительно к месту происшествия под прикрытием БТР-82А выдвинулась группа антитеррора», — уточнили собеседники агентства.

Солдаты смогли взять условного противника в кольцо и «ликвидировать» его. Группа разминирования затем проверила местность и технику «атаковавших», специалисты радиационной, химической и биологической защиты осмотрели территорию на предмет «заражения, а санитары помогли условному пострадавшему.

Чтобы обстановка была реалистичной, военные использовали дымовые шашки, взрывпакеты и стреляли холостыми патронами.

В учебных маневрах принимали участие около 40 военных и до десяти единиц техники.

В городе Арамиле под Екатеринбургом вечером 27 декабря прогремел взрыв.