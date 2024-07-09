Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове

Мишустин поручил создать высшее артиллерийское командное училище в Саратове

Фото: РИА «Новости»

Высшее артиллерийское командное училище создадут в Саратове. Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина разместили на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Задачами образовательного учреждения станут обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования и научно-исследовательская работа в интересах обороны страны.

Численность военнослужащих и гражданского персонала составит шесть тысяч человек.

Ранее выпускники Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища приехали в Зарайск. Они возложили цветы к городскому мемориалу, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня окончания учебы.

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