Выпускники танкового училища возложили цветы к мемориалу в Зарайске

Выпускники Благовещенского высшего танкового Краснознаменного командного училища приехали в Зарайск, чтобы отметить 30-ю годовщину со дня окончания учебы. Они возложили цветы к городскому мемориалу.

Знаменательная дата для военнослужащих совпала с еще одним событием — Днем памяти и скорби. В честь 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны выпускники танкового училища вместе с юнармейцами возложили цветы к памятнику воинам-зарайцам.

«Тридцать лет назад, в 1994 году, для нас выпускников было счастливое время. Мы получили наши золотые погоны. Мы были счастливы и разлетелись кто куда», — поделился выпускник Сергей Сердитов.