Военным будут компенсировать траты за использование личных автомобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому военнослужащим и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, будут компенсировать расходы на использование личного автомобиля в командировках или отпусках. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в правительстве, военнослужащие и военные пенсионеры и раньше имели право на такую льготу, но регламента у процедуры не было. Ранее компенсировали только поездки на поезде или самолете, если военнослужащий предоставлял документы.
Непосредственный порядок возмещения расходов будут определять федеральные органы власти.
Ранее размер единовременной выплаты, которую получают военные при заключении контракта с Министерством обороны, повысили до 400 тысяч рублей без учета региональных надбавок и премиальных.
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