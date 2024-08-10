Единовременную выплату для контрактников повысили до 400 тысяч рублей

Российские военные, которые заключают контракт с Минобороны, получат дополнительную поддержку со стороны государства. С 1 августа размер единовременной выплаты подняли до 400 тысяч рублей, при этом она будет суммироваться с региональными компенсациями.

Единовременную выплату перечислят на счет добровольца сразу при поступлении на службу. Согласно указу президента Владимира Путина, при заключении контракта устанавливается дополнительная разовая выплата от региона, которая также будет составлять не менее 400 тысяч рублей. Эти средства не облагаются подоходным налогом, и доброволец после заключения контакта с 1 августа получит не менее 800 тысяч рублей.

Зарплата рядового в должности стрелка в зоне проведения спецоперации составляет не менее 210 тысяч рублей в месяц. Бойцы также получают дополнительные средства за участие в наступательных операциях.

За каждый километр освобожденных территорий в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей, а за захваченную или подбитую технику — от 50 тысяч рублей. Кроме того, за каждый день активных боевых действий контрактникам будут направлять по восемь тысяч рублей.

Подробнее с нововведениями можно ознакомиться на сайте, а узнать о вступлении в ряды защитников Родины — по телефону: +7 (495) 990 77 77.

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