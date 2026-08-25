Военный эксперт рассказал, как ЗРПК «Панцирь» стал ведущим комплексом войск ПВО

Кнутов: ЗРПК «Панцирь» способен отражать атаки не только БПЛА, но и ракет

Созданный холдингом «НПО „Высокоточные комплексы“» зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» прошел путь от вооружения на экспорт до ведущего комплекса ПВО России. Его преимущество в универсальности применения и большой дальности стрельбы. Об этом сообщил 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«У нас на сегодняшний день имеется только два комплекса в стране, которые могут вести огонь в движении, это „Панцирь“ и „Тор-М2“. Всем остальным комплексам нужно останавливаться для того, чтобы захватить цель», — сказал он.

Комплекс создавался в 90-е годы, затем модернизировался с учетом боевого опыта. Теперь он обладает пакетом из 48 небольших ракет, прозванных «летающими гвоздями», и способен защищать объекты не только от беспилотников, но и от ракет.

Об истории создания ЗРПК «Панцирь», его технических характеристиках в преимуществах военный эксперт рассказал в материале 360.ru.