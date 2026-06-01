Военный эксперт раскрыл, почему российские «Цитадели» неуязвимы для цифровых средств РЭБ

Российский зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» получил цифровую систему управления, устойчивую к вражеским помехам. Об этом в беседе с 360.ru рассказал военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Установка связывается с командными пунктами по защищенным оптоволоконным кабелям. Их невозможно заглушить никакими радиоэлектронными средствами. Комплекс обладает абсолютной автономностью. Если внешняя связь прервется, искусственный интеллект примет решение самостоятельно.

Собственный баллистический вычислитель и пассивные инфракрасные каналы наведения позволяют ЗАК-30 вести бой в полной радиотишине.

«Цифровые РЭБ действуют в основном против РЛС. Оптико-электронная станция такому воздействию не подвержена. Против ЗАК-30 нужно ставить другие помехи, оптические помехи с помощью лазера, с помощью дымовой завесы, аэрозолей. Но это требует больших ресурсов. Прикрывать такую атаку должен какой-то большой дрон, а он становится целью и поражается в первую очередь», — объяснил эксперт.

