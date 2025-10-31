Военный аналитик рассказал о разрушительной мощи «Посейдона» и «Буревестника»

Подрыв боеприпаса подводного аппарата «Посейдон» способен вызвать разрушительное цунами, которое может уничтожить целое побережье или нанести критический урон авианосной группировке. Об этом заявил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, никакое надводное судно не может угнаться за этим подводным аппаратом.

Говоря о крылатой ракете «Буревестник», эксперт отметил, что даже небольшое количество таких снарядов существенно повлияет на соотношение сил в мире.

Во время визита в Центральный военный клинический госпиталь президент России Владимир Путин заявил, что ядерная энергетическая установка «Буревестника»отличается компактностью и может запускаться за считанные минуты и секунды. Он подчеркнул, что, в отличие от обычных реакторов, которые запускаются часами или днями, установка ракеты активируется практически мгновенно.

Глава государства также заявил, что подводный беспилотник «Посейдон» значительно превосходит межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» по мощности, а средств его перехвата в мире не существует.