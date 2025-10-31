Военный аналитик рассказал о разрушительной мощи «Посейдона» и «Буревестника»
Аналитик Подберезкин: «Посейдон» может уничтожить целое побережье
Подрыв боеприпаса подводного аппарата «Посейдон» способен вызвать разрушительное цунами, которое может уничтожить целое побережье или нанести критический урон авианосной группировке. Об этом заявил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
По его словам, никакое надводное судно не может угнаться за этим подводным аппаратом.
Говоря о крылатой ракете «Буревестник», эксперт отметил, что даже небольшое количество таких снарядов существенно повлияет на соотношение сил в мире.
Во время визита в Центральный военный клинический госпиталь президент России Владимир Путин заявил, что ядерная энергетическая установка «Буревестника»отличается компактностью и может запускаться за считанные минуты и секунды. Он подчеркнул, что, в отличие от обычных реакторов, которые запускаются часами или днями, установка ракеты активируется практически мгновенно.
Глава государства также заявил, что подводный беспилотник «Посейдон» значительно превосходит межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» по мощности, а средств его перехвата в мире не существует.