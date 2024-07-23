Россия и КНР провели совместные учения в Южно-Китайском море

Моряки России и КНР совместно отработали тактику ведения боя, организацию противовоздушной обороны своих кораблей, конвоирование судов, а также методы поиска и спасения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Активная фаза учений началась с реактивно-бомбовых ударов. Средствам разведки удалось обнаружить условную подводную лодку противника в районе, где двигался отряд боевых кораблей. Китайский эсминец «Наньнин» открыл огонь по подводной цели с помощью реактивных бомб.

Глубинные бомбы точно поразили морскую зону, где находился условный враг, с первых попыток. Обстановку в районе операций российско-китайского отряда контролировали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и станции радиолокационного наблюдения (РЛС) наших многоцелевых корветов.

В ходе движения кораблей радиотехническая боевая группа обеспечивала безопасность. Экипаж полностью контролировал ситуацию на воздушной, подводной и надводной поверхности. Наблюдение было расширено на все типы объектов, как военного, так и гражданского назначения, в зоне действия РЛС.

Комплекс РЛС постоянно сканировал обстановку на значительных расстояниях, независимо от условий. В рамках совместных учений ВМФ России и ВМС Китая также участвовала морская авиация. В условиях порывистого ветра поисково-спасательный вертолет Ка-27 смело поднимался с палубы «Резкого». Эти российские вертолеты являются всепогодными, что делает их особенно эффективными в любых условиях.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте