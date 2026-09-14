В России разработали багги с бронекапсулой для зоны СВО

В России разработали бронированный багги «Боец», предназначенный для перевозки личного состава и грузов, а также эвакуации раненых. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор и технический директор компании-разработчика «Солитон» Николай Бочков.

Он пояснил, что главная особенность «Бойца» — стальная кабина из брони класса БР-2. Она способна выдержать выстрел из пистолета «Гюрза», а также защитить людей от осколков. Стекла багги выполнены из монолитного поликарбоната, чья толщина составила 20 миллиметров.

По его словам, экипаж можно будет дополнительно защитить, если установить на багги бронеплиты и кевларовые панели. При этом багги весит довольно немного — около 1200 килограммов.

Бочков добавил, что «Боец» сконструировали на основе агрегатов «Нивы», поэтому достать запчасти не проблема.

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал «Известиям», что бронированный багги будет востребован на границе килл-зоны, где чаще всего работает дальнобойная артиллерия и РСЗО ВСУ.

«Основные ранения — осколочные, поэтому новые багги с бронированной кабиной будут особо востребованы при доставке грузов на промежуточные склады. Там же расположены полевые госпитали, куда бойцов приносят с линии фронта», — сказал он.

Ранее представитель Народного фронта, инструктор по тактической медицине с позывным Хан рассказывал, что багги и роботизированные комплексы помогают снизить риски для военных медиков при эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.