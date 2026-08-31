«У медика глаза должны быть даже на пятках». Как роботы помогают врачам эвакуировать раненых в зоне СВО

Роботизированные комплексы, специальные тележки и багги позволяют снизить риски для военных медиков при эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Об этом 360.ru рассказал представитель Народного фронта, инструктор по тактической медицине с позывным Хан.

По его словам, на разных участках медикам приходится работать во время стрелковых столкновений, под воздействием артиллерии, однако одной из наиболее распространенных угроз стала активность БПЛА. Поэтому специалисту, который отправляется за раненым, необходимо одновременно следить за его состоянием и контролировать обстановку вокруг.

«У медика, который занимается эвакуацией, глаза должны быть на затылке и не только. Как говорится, еще и на пятках. Потому что, когда несешь раненого, за спину смотреть не особенно получается. Поэтому нужно чувствовать и слышать приближение дрона», — рассказал Хан.

При классической переноске раненого на носилках обычно требуются минимум четыре человека. Использование специальных средств позволяет сократить число сотрудников для эвакуации раненых.

«С помощью разработок и технологий, которые сейчас используются на фронте, — тех же тележек, багги, роботов — мы можем минимизировать число людей, задействованных в эвакуации. Багги ускоряют процесс вывоза раненого из очень сложных и труднодоступных мест на линии боевого соприкосновения. Эти средства оснащаются противоосколочной защитой и системами РЭБ и помогают максимально сохранить жизнь не только бойца, которого мы эвакуируем, но и медиков, которые туда отправляются», — рассказал Хан.

Специальную тележку может использовать один боец, а наземные роботизированные комплексы позволяют доставлять раненых с опасных участков дистанционно, добавил он.

Как военные медики работают под атаками БПЛА, какую помощь оказывают раненым до госпитализации и какие технологии используют на передовой — подробно читайте в материале 360.ru.