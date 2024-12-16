В России разработают специальную систему поиска пропавших без вести военных

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военных. Об этом он заявил на заседании коллегии военного ведомства .

«На данный момент эта работа ведется слишком долго и, прямо скажем, с невысокой результативностью. К поиску наших бойцов надо подходить комплексно», — объяснил Белоусов.

Он призвал упорядочить все процессы поиска и внести изменения в нормативную базу. Также следует объединить усилия с волонтерами и обеспечить их всем необходимым.

Помимо этого, глава Минобороны предложил сформировать в России войска беспилотных систем. По его прогнозу, создание таких войск завершится в третьем квартале 2025 года.

Еще Белоусов призвал завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов, чтобы ответить на расширение НАТО в направлении российских границ. Он подчеркнул, что Минобороны должно быть готовым к любому развитию ситуации в мире.