В России проведут пуски ракет на максимальную дальность

В России планируются пуски ракет на максимальную дальность. Это произойдет в рамках испытаний ракетных комплексов, сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

«В России проводили такие пуски, чтобы оценить соответствие их характеристик заданным требованиям. Их осуществляют в акваторию Тихого океана. Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет», — отметил он.

Каракаев добавил, в настоящее время по дальности не существует такого места, куда не смогут долететь российские ракеты.

Президент Владимир Путин ранее объявил, что в России подготовят ответ на развертывание американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также он анонсировал скорый запуск серийного производства баллистической ракеты средней дальности «Орешник».