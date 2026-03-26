В России призывникам разрешили не приходить в военкомат для получения отсрочки

Правительство постановило, что россиянам больше не требуется лично являться в военкомат, чтобы получить освобождение или отсрочку от срочной службы, если в реестре воинского учета имеются достаточные сведения. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — говорится в документе.

В нем также отметили, что военком муниципального образования должен контролировать наличие у призывника оснований для освобождения от призыва на военную службу или для получения им отсрочки. Еще ему добавили в обязанности контролировать прохождение новобранцами назначенных им обследований, лечения и повторного медосвидетельствования.

Ранее в Минобороны предложили не засчитывать в общий срок службы период, когда военный находился в самоволке. Эта мера позволит ужесточить ответственность за нарушение воинской дисциплины.