Минобороны предложило ужесточить ответственность для призывников за самоволку

Минобороны России выступило с инициативой не засчитывать в общий срок службы период, когда военнослужащий самовольно покинул часть. Это следует из указа президента, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.

Норма, которую предложили скорректировать, применяется при отсутствии военнослужащего более 10 суток.

В оборонном ведомстве пояснили, что поправки направлены на усиление ответственности за нарушение воинской дисциплины и случаи уклонения от выполнения обязанностей по службе.

Помимо этого, утверждение данного документа даст возможность оперативно реагировать на негативные явления не только во время мобилизации или военного положения, но и в мирное время.

В августе прошлого года в России изменили порядок призыва на срочную службу. Теперь решение об отправке призывника в войска будет действовать в течение года.