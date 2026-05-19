В России начались испытания прототипа двухместного Су-57Д
Стартовали летные испытания прототипа отечественного двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил журналистам, что он предназначен для поддержки операций и обучения пилотов. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
Многофункциональным истребителем управляли шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Первый полет прошел в штатном режиме.
«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», — сказал Мантуров.
Су-57Д относится к многофункциональным комплексам фронтовой авиации. В боевых условиях новинка способна работать в связке с объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации, создавая единое информационно-управляемое пространство.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine оценил боевые возможности Су-57. По некоторым характеристикам истребитель превзошел западные образцы.