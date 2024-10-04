В России начала работу комиссия по комплектованию ВС контрактниками

Комиссия по комплектованию российской армии контрактниками приступила к работе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Заключение контракта — единственная форма привлечения граждан России для участия в СВО», — отметил политик.

Медведев добавил, что работой с военнослужащими по контракту занимаются во всех регионах России.

Число желающих заключить контракт с Минобороны России резко выросло после атаки ВСУ на Курскую область. Украина хотела посеять рознь между россиянами, а получилось наоборот, отметил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в приграничных регионах в середине августа.