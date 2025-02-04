Список болезней для медкомиссий военкоматов предложили изменить в России

Министерство обороны разработало поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе. Изменения затрагивают определение категорий годности призывников и военнослужащих, сообщил «Коммерсант».

Документ предлагает пересмотреть категории годности для военнообязанных с диагнозом «сифилис»: категорию «ограниченно годен» («В») хотят изменить на «годен с незначительными ограничениями» («Б4»).

Также в Минобороны предложили добавить новую стадию гипертонической болезни, установив для призывников категорию «Б3», для новобранцев «Б», для контрактников — «А». Для военнослужащих с умеренно выраженными психозами, например, шизофренией, хотят изменить категорию с «Д» на «В».

В России 28 декабря завершился осенний призыв на военную службу. По данным Минобороны, количество призывников составило 133 тысячи человек.