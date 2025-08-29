В России изменили правила призыва на срочную службу

Решение об отправке призывника в часть продлили на две призывные кампании

Российское правительство скорректировало правила призыва на военную службу. Решение об отправке призывника в войска будет действовать в течение года, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, если призывника по какой-то причине не направили в часть во время осеннего или весеннего призыва, то сделают это в следующий призыв. Таким образом действие решения продлили на две призывные кампании.

Военкомат сможет отправить призывника в часть и без проведения новой медкомиссии. Это упростит его работу. Кроме того, минимизируется шансы, что призывник сможет избежать исполнения такого решения.

Ранее появилась информация, что рэперу Андрею Косолапову, известному под псевдонимом Macan, грозит уголовное дело за уклонение от призыва.