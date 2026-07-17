В Минобороны рассказали о работе над военным сотрудничеством с 6 странами

Одним из главных приоритетов Минобороны является переход на долгосрочное взаимодействие с иностранными государствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Замминистра обороны Василий Осьмаков уточнил, что сейчас ведомство активно работает над подписанием многолетних планов военного сотрудничества с шестью государствами.

«Одной из приоритетных задач, поставленных министром обороны в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства в декабре 2025 года, является переход на долгосрочный и комплексный характер планирования двустороннего взаимодействия с иностранными государствами», – подчеркнули в пресс-службе Минобороны.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов обсудил вопросы модернизации вооруженных сил, их оснащения и обеспечения боевых действий в зоне СВО.