Белоусов обсудил с Минобороны модернизацию войск

Глава Минобороны Андрей Белоусов обсудил на коллегии ведомства вопросы модернизации вооруженных сил, их оснащения и обеспечения боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«На мероприятии обсуждался ход реализации приоритетных направлений деятельности военного ведомства в рамках решения задач, поставленных министром обороны в конце 2025 года», — уточнили в ведомстве.

Особое внимание на коллегии уделили модернизации ВС России и вопросам их обеспечения, а также противодействию средствам воздушного нападения. В Минобороны также обсудили совершенствование системы бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники.

На заседании подняли тему улучшения военного образования, медобеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов. Отдельно собравшиеся рассмотрели, как реализуют меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

Накануне Андрей Белоусов посетил группировку войск «Центр» и выслушал доклады о выполнении ее бойцами поставленных задач.