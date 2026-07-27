В Кремле указали на невозможность дооснащения торговых судов средствами обороны

Дооснащать торговые суда средствами обороны невозможно, но ВМФ может их защищать. Об этом сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Сейчас действует международное морское право, в соответствии с которым торговые суда не могут быть вооруженными. По словам Дмитрия Пескова, какое-то другое дополнительное оборудование судов также невозможно.

«Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление», – напомнил официальный представитель Кремля.

Как ранее отметил глава государства Владимир Путин, российский флот пополняется судами малого тоннажа, которые обладают мощным современным вооружением. Страна уже долго успешно использует небольшие по водоизмещению корабли с новейшими боевыми системами.