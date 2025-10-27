В Кремле связали испытания ракеты «Буревестник» с русофобской истерикой в Европе

Европейские страны настроены милитаристски, находятся в состоянии агрессивной и воинственной истерики, и испытания ракеты «Буревестник» проходят потому, что Россия хочет обеспечить собственную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

При этом, по его мнению, новая ракета не повлияет на диалог с США.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отправил подлодку к российским берегам после испытаний ракеты «Буревестник». Он добавил, что Россия и США не играют друг с другом в игры.

Президент Владимир Путин, говоря об окончании испытаний, подчеркнул, что систему еще предстоит поставить на боевое дежурство, но аналогов в мире у нее нет.