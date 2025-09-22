В Госдуме объяснили, зачем нужен круглогодичный режим призыва в армию

Законопроект о призыве в армию не дважды в год, а на протяжении всего года позволит разгрузить военкоматы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщил RTVI .

«Мы просто этим разгружаем военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме ошпаренной кошки, а нормально, планово, в течение года», — сказал он.

По словам депутата, инициатива подразумевает, что граждане будут получать повестки в течение года, однако отправка в войска при этом будет вестись так же, как и раньше: весной и осенью. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее стало известно, что осенний призыв 2025 года впервые проведут через Единый реестр воинского учета. Первые отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 октября.