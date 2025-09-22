Осенний призыв 2025 года проведут через Единый реестр воинского учета

Осенний призыв на срочную службу в 2025 году впервые пройдет с использованием Единого реестра воинского учета. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что через систему не только станут рассылать повестки, но и предупреждать срочников о различных видах отсрочек без личной явки в военкомат.

«По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения учета в актуальном состоянии», — привело заявление Цимлянского РИА «Новости».

Представитель Генштаба добавил, что осенний призыв в армию начнется в России с 1 октября и продлится до 31 декабря. Исключения из-за климатических условий сделали только срочникам с отдельных территорий Крайнего Севера, где призыв стартует на месяц позже — с 1 ноября.

Срок военной службы не изменился и составляет, как и прежде, 12 месяцев. Первые отправки призывников со сборных пунктов начнутся с 15 октября.

«Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», — подытожил Цимлянский.

Летом этого года россияне получили уведомления с «Госуслуг» о включении их данных в Единый реестр воинского учета со ссылкой на платформу, где можно проверить личные данные. Сообщение о попадании в реестр получили даже обладатели военных билетов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что рассылку получили все мужчины, в том числе находящиеся в запасе или не служившие в армии. По его словам, военкоматы оцифровали личные дела и теперь проверяют актуальность информации.