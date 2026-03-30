В Генштабе назвали срок явки по повестке в военкомат

Россияне, подлежащие призыву, должны явиться в военкомат по повестке в течение 30 дней с момента ее размещения в реестре. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» .

Он подчеркнул, что эти правила распространяются на круглогодичный призыв. Граждан будут отправлять на службу дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

«В соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина», — сказал Бурдинский.

Генерал-полковник напомнил, что призыв — это не только отправка к месту службы, но и целый комплекс мероприятий: медицинское освидетельствование, психологический отбор, заседание призывной комиссии. Нововведение в виде призыва граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года, равномерно распределили нагрузку на призывные пункты.

В Генштабе уверены, что новые подходы ускорят работу военкоматов и улучшат качество призывных мероприятий. Если призывника не успели отправить к месту службы в текущий период, его направят в следующий. При появлении оснований для отсрочки решение отменят.