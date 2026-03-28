В Генштабе объяснили, зачем расширили период призыва до года

Генштаб: призыв растянут на год для снижения нагрузки на военкоматы

Расширение периода призыва до года равномерно распределит нагрузку на военкоматы. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщили в Минобороны .

Теперь решение призывной комиссии действует в течение года на всей территории России. Если призывника не успели отправить к месту службы в текущий период, его направят в следующий. При появлении оснований для отсрочки решение отменят.

В Генштабе считают, что новые подходы сократят время пребывания граждан в военкоматах и повысят качество призывных мероприятий.

Ранее Цимлянский заявил, что сроки отправки призывников на военную службу не изменятся.