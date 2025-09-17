В ГД одобрили проект о призыве на службу в течение календарного года

Комитет Государственной думы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Об этом РИА «Новости» сообщил его глава Андрей Картаполов.

Документ внесли на рассмотрение 22 июля. Авторами инициативы выступили Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

«Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», — подчеркнул глава думского комитета.

Он добавил, что законопроект могут рассмотреть уже на следующей неделе.

После внесения документа на рассмотрение председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин отметил, что глобальных изменений в случае принятия законопроекта не последует, но возникнут нюансы по отсрочкам.