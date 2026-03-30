В четырех регионах России оценили эксперимент по отправке электронных повесток

Эксперимент по направлению повесток в электронном виде в четырех регионах России оценили положительно. Об этом «Красной звезде» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Мероприятия, связанные с призывом, действительно проводились с применением реестра воинского учета, что позволило оптимизировать работу военных комиссариатов», — отметил он.

Эксперимент по отправке только электронных повесток провели в Марий Эл, Москве, Рязанской и Сахалинской областях, что дало положительный результат.

Сообщения о включении их в реестр воинского учета стали приходить россиянам на «Госуслугах» в августе 2025 года.