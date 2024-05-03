Ужасное оружие прорыва. Немецкие журналисты оценили российскую ТОС-3 «Дракон» | 360°

03 мая 2024, 07:38
Ужасное оружие прорыва. Немецкие журналисты оценили российскую ТОС-3 «Дракон»
Die Welt: российская ТОС-3 «Дракон» способна уничтожать целые кварталы
Российские войска получат тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон», способную прорывать оборону противника и одним залпом уничтожать целые кварталы. Новинку окрестили на Западе «ужасным оружием», сообщила немецкая газета Die Welt.
«С этим ужасным оружием Россия выходит на новый уровень», — заявил журналист Кристоф Б. Шильц.
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Пока Вооруженным силам Украины приходилось импровизировать, удерживая оборону, российские войска, по его словам, продвигались на стратегических участках боевых действий и получали новое оружие. Одной из передовых разработок стала ТОС-3 «Дракон».
Автор статьи назвал новинку эффективным оружием, предназначенным для прорыва. ТОС-3 «Дракон» запускала ракеты с термобарическими боеголовками большой силы, способные уничтожать бункеры и по несколько кварталов за один залп. Кристоф Б. Шильц заявил, что благодаря высокой дальности стрельбы, до 15 километров, пусковая установка не подвержена атакам FPV-дронов.
ТОС-3 «Дракон» вобрала преимущества ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Польское издание Interia заявило, что их применение стало большой проблемой ВСУ.
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