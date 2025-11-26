Умер создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

Скончался разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев, ему было 87 лет. Об этом РИА «Новости» заявил друг его семьи Вячеслав Черепахин.

Причиной смерти конструктора стала продолжительная болезнь.

«Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура», — рассказал собеседник издания.

Соболев работал на оборонном предприятии «Баррикады», пройдя путь от инженера до главного конструктора, а затем создал ЦКБ «Титан». Под его руководством разрабатывались пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и другие.

Также конструктор являлся доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте.

Ранее стало известно о смерти создателя системы ПВО Москвы Якова Безеля. Пресс-служба АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» подтвердила, что академик ушел из жизни в возрасте 79 лет.