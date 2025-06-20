Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель умер на 80-м году жизни

На 80-м году жизни скончался академик генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель. Об этом сообщила пресс-служба АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».

В компании назвали Безеля выдающимся ученым, который внес огромный вклад в обороноспособность государства и российскую науку.

«Яков Владимирович был одаренным конструктором и талантливым преподавателем, вырастившим поколение неординарно мыслящих ученых. Будучи думающим и глубоким человеком, он оставил богатое творческое наследие — множество книг и научных трудов по истории развития систем ПВО», — отметили в некрологе.

Безель был генеральным конструктором централизованной ракетной системы ПВО Москвы и Московского промышленного района, а затем работал над ее модернизацией. Под его руководством создали Единую автоматизированную радиолокационную систему разведки.