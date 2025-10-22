Учебный пуск ракеты «Синева» в Баренцевом море сняли на видео

С борта атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск», находившегося в Баренцевом море, в рамках учений запустили баллистическую ракету «Синева». Видео пуска опубликовало Министерство обороны .

Учения стратегических ядерных сил прошли и на суше, и в воде, и в воздухе. Руководил ими лично президент Владимир Путин.

В рамках наземной тренировки по цели на полигоне Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», а в рамках воздушной — крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее малый ракетный корабль «Буря» во время учебных стрельб успешно поразил ракетные мишени в акватории Балтийского моря из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-М».