Катер «Буря» уничтожил ракеты со стороны Калининграда комплексом «Панцирь-М»

Малый ракетный корабль «Буря» успешно поразил ракетные мишени в акватории Балтийского моря во время учебных стрельб. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Экипаж корабля проекта «Каракурт» отрабатывал отражение атаки средств воздушного нападения условного противника. Для поражения целей применяли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».

«Огонь по воздушным целям велся из зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-М“», — уточнили в пресс-службе.

Все запущенные с побережья Калининградской области мишени были уничтожены. Экипаж также выполнил комплекс корабельных учений по различным видам подготовки.

Моряки отработали задачи по радиоэлектронной борьбе и противодиверсионной обороне. Кроме того, прошли учения по борьбе за живучесть корабля.

