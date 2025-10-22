Путин провел тренировку стратегических ядерных сил сдерживания

Под руководством президента и Верховного главнокомандующего Владимира Путина ВС России провели тренировку с силами и средствами наземной, авиационной и морской составляющих сил ядерного сдерживания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“», — заявили в пресс-службе.

Из Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» запустили ракету «Синева». Также испытали работу самолетов дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществили из Национального центра управления обороной России.

В прошлом году министр обороны России Андрей Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. По его словам, задачи, поставленные перед стратегическими силами во время учений, выполнили в полном объеме. Все ракеты достигли целей. Кроме того, во время испытаний проверили подготовку военачальников.