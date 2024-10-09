Тела погибших в июльской операции в Мали бойцов вернули в Россию

Погибших в июльском столкновении с террористами в Мали бойцов похоронят с почестями. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил ТАСС , что их тела вернули на родину.

«В ночь на 30 сентября 2024 года Вооруженные силы Мали и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг», — сказал он.

Иванов сообщил, что бойцы погибли в при столкновении с численно превзошедшими их террористами. По его словам, в России их с почестями захоронят.

Бои за приграничный город город Тин-Зауатин в Мали продолжались с 22 по 27 июля. Туареги сумели перегруппироваться и нарастить группировку. Не менее 20 бойцов ЧВК «Вагнер» и почти полсотни солдат правительственных войск погибли, некоторые попали в плен к повстанцам.