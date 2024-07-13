Техническое оснащение развивается. Евкуров оценил учебу на полигоне в Краснодарском крае

Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькине Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ранее там готовили бойцов ЧВК «Вагнер». Генерал-полковник проинспектировал подготовку военнослужащих, их работу с беспилотниками и использование боевой техники с закрытых огневых позиций.

«Техническое оснащение у нас развивается. <…> Это большой плюс», — сказал Евкуров.

Так он прокомментировал тот факт, что в прошлые времена после стрельб приходилось выдвигаться к целям, чтобы оценить качество работы танкистов, а теперь все видно на экране монитора.

Ранее Евкуров заявил, что российских военных будут обучать стрельбе из дробовика, чтобы уничтожать дроны и другие низколетящие цели.