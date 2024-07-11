Командиров на местах услышали: военных в зоне СВО обучат новому навыку

Генерал Евкуров: военных в зоне СВО обучат стрельбе из дробовика

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Российских военных, проходящих службу в зоне спецоперации, обучат стрельбе из дробовика, чтобы сбивать дроны и другие низколетящие цели. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Эта идея принадлежит не мне, а командирам на местах. Прежде всего тем солдатам, которые столкнулись с этой проблемой и нашли способ борьбы», — отметил генерал.

По его словам, для подготовки привлекли чемпионов по стендовой стрельбе, которые уже подготовили 80 инструкторов для военных группировок.

В прошлую субботу российские военные сообщили, что им удалось сбить украинский дрон-разведчик «Лелека-100ЛР». Они назвали его очень важной целью.

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