Командиров на местах услышали: военных в зоне СВО обучат новому навыку
Генерал Евкуров: военных в зоне СВО обучат стрельбе из дробовика
Российских военных, проходящих службу в зоне спецоперации, обучат стрельбе из дробовика, чтобы сбивать дроны и другие низколетящие цели. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
«Эта идея принадлежит не мне, а командирам на местах. Прежде всего тем солдатам, которые столкнулись с этой проблемой и нашли способ борьбы», — отметил генерал.
По его словам, для подготовки привлекли чемпионов по стендовой стрельбе, которые уже подготовили 80 инструкторов для военных группировок.
В прошлую субботу российские военные сообщили, что им удалось сбить украинский дрон-разведчик «Лелека-100ЛР». Они назвали его очень важной целью.