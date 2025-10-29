Путин заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ в зоны окружения ВСУ

Президент России Владимир Путин сообщил, что военные командования не возражают против допуска российских, иностранных и украинских журналистов в районы, где, по его словам, украинские подразделения оказались в окружении. Об этом он сказал во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве, где проходят лечение участники специальной военной операции.

«Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», — заявил он.

Путин отметил, что обсуждал вопрос с командирами на местах.

Президент также подчеркнул, что все военнослужащие, находящиеся на передовой, ведут себя героически.

Помимо беседы с раненными, Путин привез в госпиталь иконы, которые ранее подарили ему бойцы на день рождения — на них, по его словам, остались следы от пуль.