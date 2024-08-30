Стратегическая авиация России получит новые типы двигателей

Самарские специалисты разработали новые типы двигателей для стратегической авиации. Агрегаты поставят на самолеты, которые поступят в Вооруженные силы России, объявил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Его процитировали «Известия» .

«Стратегическая авиация должна существенно обновиться: создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны в Самаре. Они будут вставать на боевое дежурство на самолеты, которые будут поставляться в наши Вооруженные силы», — сказал он.

Министр осмотрел предприятия оборонно-промышленного комплекса Самары и провел совещание с руководством ПАО «ОДК-Кузнецов».

Алиханов поручил компании совместно с Минобороны и «Роскосмосом» увеличить загрузку производства.

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