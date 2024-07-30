Стартовали плановые военные учения с участием 300 кораблей ВМФ России

МО: ВМФ России начал плановые учения с участием 20 тыс. человек и 300 кораблей

В России проверят готовность кораблей Военно-морского флота к выполнению своих задач. В операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии начались плановые учения, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Маневры пройдут с участием более 20 тысяч человек, около 300 кораблей, катеров и подлодок, 200 единиц военной и спецтехники, до полусотни беспилотников. В течение нескольких дней они выполнят свыше 300 боевых упражнений с учебными стрельбами по морским и воздушным целям.

Целью учений, по информации министерства, станет проверка действий органов военного управления ВМФ России, готовности экипажей кораблей, береговых войск и морской авиации к выполнению боевых задач.

В июле в Марий Эл прошли учения, в которых задействовали подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Военные отработали смену полевых позиций, рассредоточение в лесах и другие задачи.