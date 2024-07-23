Учения со стратегическими «Ярсами» начались в Марий Эл

Минобороны: в Марий Эл начались учения с ПГРК «Ярс»

Фото: РИА «Новости»

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили маневры на маршрутах боевого патрулирования в Марий Эл. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Военнослужащие Йошкар-Олинского ракетного соединения (Республика Марий Эл) выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий», — отметили в министерстве.

Стратегические «Ярсы» отрабатывают вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, организации боевого охранения и маскировки.

В рамках учений ракетные части и подразделения отработают задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности «Ярсов».

Экипажи корветов «Громкий», «Резкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота провели учения в Японском море. В рамках маневров корабли засекли и «уничтожили» подлодку условного противника.

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