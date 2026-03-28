Сроки призыва на военную службу в России не изменятся

Генштаб: отправка призывников на военную службу останется два раза в год

Отправка призывников к местам службы останется два раза в год. Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщили в Минобороны .

Он напомнил, что призыв в армию идет в течение всего календарного года. Но отправки, как и раньше, пройдут в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Весенний призыв стартует уже на следующей неделе.

Ранее правительство разрешило призывникам не являться в военкомат для получения отсрочки при условии достаточных сведений в реестре воинского учета. За этим должен следить муниципальный призывной пункт.