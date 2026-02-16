Срочников разрешили отправлять на службу пожарными

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что военнослужащих по призыву будут направлять на службу в пожарные подразделения. Его процитировал «Коммерсант» .

Куренков обратил внимание на дефицит кадров в МЧС из-за низких зарплат. Глава ведомства также упомянул нехватку госфинансирования для покупки жилья для сотрудников и отметил, что ежегодный объем средств составляет лишь 1% от потребности.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск Нацгвардии. В число основных задач штаба вошли применение войск в мирное и военное время, участие в выработке и реализации госполитики.