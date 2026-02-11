Путин утвердил положение о Главном штабе войск Национальной гвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск Национальной гвардии. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ подписали с целью совершенствования служебно-боевой деятельности войск Национальной гвардии. Документом президент утвердил само положение о Главном штабе, которое прилагалось к указу и определило его статус и основные задачи в системе управления войсками.

В число основных задач Главного штаба вошла организация управления войсками Национальной гвардии, применение войск в мирное и военное время, а также участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах.

Ранее президент России подписал указ об учреждении Дня военной полиции, который будут отмечать в вооруженных силах с 2026 года.