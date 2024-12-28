Осенний призыв на военную службу завершили

МО: на военную службу в России призвали 133 тысячи человек

Осенний призыв на военную службу закончен. Как сообщили в Министерстве обороны России, на службу призвали 133 тысячи человек.

Призывные комиссии приступили к работе в запланированные сроки — с 1 октября. Отправка призывников со сборных пунктов в войска стартовала 15 октября.

В оборонном ведомстве уточнили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, могли выбрать, где служить. Учитывалось их состояние здоровья и результаты профессионального психологического отбора.

«Все граждане, направленные для прохождения военной службы, на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия», — подчеркнули в Минобороны.

Большинство военнослужащих, призванных на службу, направили в учебные соединения и воинские части, где они могут современную военную технику и получить военно-учетную специальность.

Призывников не отправляли в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России, а также для участия в спецоперации на территории этих регионов.